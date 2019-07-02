Президент Туниса Эс-Себси выписан из госпиталя

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси после нескольких дней лечения вышел из госпиталя. Об этом написал сын главы государства на странице в Facebook в понедельник, 1 июля.

По его словам, у Эс-Себси «нормальное здоровье», скоро он сможет приступить к работе.

Напомним, 27 июня 92-летний президент был госпитализирован в критическом состоянии. Ранее в столице Туниса прогремели два взрыва, совершенные террористами-смертниками. В результате атаки погиб полицейский, еще несколько человек получили ранения.