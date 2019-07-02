Три человека погибли в ДТП под Воронежем

Смертельное ДТП произошло в ночь на вторник, 2 июля, в Воронежской области. Авария произошла в 01.45 мск вторника на улице Коммунистическая города Лиски.

Автомобиль Chery Amulet ехал в сторону улицы 40 лет Октября. По какой-то причине 20-летний водитель не справился с управлением, и машина наехала на опору наружного освещения. В результате на месте ДТП погиб сам водитель и два пассажира — девушки 19 и 20 лет. Еще один пассажир, молодой человек 20 лет, госпитализирован.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.