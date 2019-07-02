Джабаров назвал недоразумением ситуацию с ограничением полетов в Чехию

Аиавласти не смогли достигнуть компромисса по выполнению рейсов рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. По этой причине полеты российских авиакомпаний в Чехию ограничены.

Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее крупнейшая российская авикомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов в Прагу из Москвы после решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. Авиакомпании «Победа» и «Уральские авиалинии» также сообщили, что приостанавливают полеты в Чехию.

«Чешские авиавласти ввели ограничение на выполнение рейсов российским авиакомпаниям в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам», — цитирует СМИ слова собеседника агентства.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, политической подоплеки в этой ситуации нет. Джабаров назвал случай недоразумением, а Чехию — дружественной страной, заинтересованной в российских туристах.