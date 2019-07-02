Кабмин РФ поддержал законопроект о праве полиции объявлять предостережения

Российское правительство поддержало законопроект, по которому полиция получает право объявлять обязательные для исполнения предостережения. Документ появился на сайте Кабмина во вторник, 2 июля.

Ранее стало известно, что группа членов думского комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым внесла в Госдуму проект, который предлагает наделить полицию правом объявлять предостережения.

Законопроект вносит изменения в 13 ФЗ «О полиции». Предполагается, что полиция получит право объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений.

Правительство РФ рассмотрело представленный проект закона и поддержало его.