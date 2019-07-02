Фонд защиты национальных ценностей исследовал обстановку в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей запустил исследовательский проект в Ливии. Специалисты опросили местных жителей и проанализировали текущую ситуацию в стране. Об этом стало известно 2 июля из опубликованного отчета Фонда на официальном сайте.

Согласно отчету исследование проходило в три этапа: анализ документов, СМИ и контента соцсетей; опросы фокус-групп; а затем экспертные интервью с политическими авторами Ливии.

В опросах участвовали более тысячи респондентов, созданы 16 фокус-групп. Кроме этого, в рамках проекта было проведено более 40 экспертных интервью с авторитетными людьми в стране, среди которых — политики, бизнесмены, представители силовых структур.

Фонд опубликовал часть результатов исследования в открытом доступе, однако есть данные, которые носят конфиденциальный характер.

Так, согласно отчету 44% ливийцев считают, что, в целом, ситуация в стране улучшилась. 18,8% опрошенных уверены, что стало только хуже. 24,2% жителей не почувствовали изменений, а еще 12,8% респондентов затруднились ответить.