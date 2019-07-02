Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Единая Россия» в Иркутске не исключила, что логотип на гумпомощь клеили провокаторы

«Единая Россия» в Иркутске не исключила, что логотип на гумпомощь клеили провокаторы

 Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

 Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским
Президент Туниса Эс-Себси выписан из госпиталя

Президент Туниса Эс-Себси выписан из госпиталя

 Послу Германии разрешили вернуться в Каракас

Послу Германии разрешили вернуться в Каракас
«Единая Россия» в Иркутске не исключила, что логотип на гумпомощь клеили провокаторы

«Единая Россия» в Иркутске не исключила, что логотип на гумпомощь клеили провокаторы

 Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

Специалисты продлили срок эксплуатации Ми-24 до 45 лет

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

 Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским
Президент Туниса Эс-Себси выписан из госпиталя

Президент Туниса Эс-Себси выписан из госпиталя

 Послу Германии разрешили вернуться в Каракас

Послу Германии разрешили вернуться в Каракас
10:14   2 Июля 2019
Россия

Фонд защиты национальных ценностей исследовал обстановку в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей исследовал обстановку в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей запустил исследовательский проект в Ливии. Специалисты опросили местных жителей и проанализировали текущую ситуацию в стране. Об этом стало известно 2 июля из опубликованного отчета Фонда на официальном сайте.

Согласно отчету исследование проходило в три этапа: анализ документов, СМИ и контента соцсетей; опросы фокус-групп; а затем экспертные интервью с политическими авторами Ливии. 

В опросах участвовали более тысячи респондентов, созданы 16 фокус-групп. Кроме этого, в рамках проекта было проведено более 40 экспертных интервью с авторитетными людьми в стране, среди которых — политики, бизнесмены, представители силовых структур. 

Фонд опубликовал часть результатов исследования в открытом доступе, однако есть данные, которые носят конфиденциальный характер. 

Так, согласно отчету 44% ливийцев считают, что, в целом, ситуация в стране улучшилась. 18,8% опрошенных уверены, что стало только хуже. 24,2% жителей не почувствовали изменений, а еще 12,8% респондентов затруднились ответить. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ливия #общество #фонд защиты национальных ценностей #фзнц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...