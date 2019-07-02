«Единая Россия» в Иркутске не исключила, что логотип на гумпомощь клеили провокаторы

В иркутском отделении партии «Единая Россия» не могут установить, кто конкретно клеил партийный логотип на гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Приангарье. Как сообщила «Политике Сегодня» пресс-секретарь регионального отделения «ЕР» Ольга Окружнова, руководство партии не давало распоряжения наклеивать какие-либо ярлыки. Предположительно, ситуация произошла в субботу, когда был особенно большой объем поступающих вещей.

«Мы сами в интернете об этом прочитали. С сожалением. Намеренно никто из сотрудников исполкома или других партийцев ничего не клеил. У нас сейчас такая ситуация , что не до пиара. У каждого — родственники, знакомые, друзья оказались в беде. Очень много приходит груза. Сложно контролировать каждую коробку. Мы пытались выяснить, кто клеил, но так и не нашли человека. Неприятная ситуация. Возможно, это проделки других партий, не знаю», — сказала Окружнова.

Она заверила, что сейчас ничего подобного не происходит.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором волонтеры сортировали гуманитарную помощь для пострадавших от паводка и наклеивали на нее логотип «Единой России» .

В шести районах Иркутской области объявлен режим ЧС. По данным МЧС, вода подтопила четыре тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах. В результате паводка погибли 14 человек, 13 числятся пропавшими без вести. В больницы доставлены более 190 человек.