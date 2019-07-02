Грузия оценила ущерб от сокращения числа туристов из РФ в 710 миллионов долларов

Временный запрет на полеты из России в Грузию нанесет ущерб экономике республики в размере 710 миллионов долларов. Такое мнение выразила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

В 2019 году количество отдыхающих россиян в Грузии сократится на один миллион человек. Квривишвили отметила, что ведомство ищет новые рынки, чтобы свести к минимуму возможный ущерб.

По ее словам, в прошлом году Грузию посетили 1,4 миллиона российских туристов. В этом году ожидалось, что приедет 1,7 миллиона туристов. В мае республику успели посетить 172 тысячи россиян.

Напомним, 21 июня глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию.