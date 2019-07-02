Автор надписи «город отстой» лично извинился перед мэром Магадана

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что перед ним извинился один из хулиганов, изменивших надпись «город золотой» на «город отстой» на баннере при въезде в столицу Колымы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 июля.

По словам градоначальника, к нему на городском празднике подошел молодой человек и извинился за порчу знака.

«Был приятно удивлен», — заявил Гришан.

Напомним, в апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу стоящего на въезде в Магадан знака. Надпись «город отстой» вызвала бурную реакцию общественности в соцсетях. Многие блогеры поддержали авторов, отметив, что в Магаде действительно много проблем.

Против авторов надписи завели дело по статье «вандализм».