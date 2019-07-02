Послу Германии разрешили вернуться в Каракас

Власти Венесуэлы объявили о начале нормализации отношений с Германией. Немецкому послу разрешено вернуться в Каракас. Об этом сообщили в МИД Боливарианской республики в понедельник, 1 июля.

Посол ФРГ Даниэль Мартин Кринер был объявлен персоной нон грата в марте этого года. Причиной такого решения Каракас назвал вмешательство во внутренние дела страны.

После контактов на дипломатическом уровне началась нормализация отношений. Немецкая сторона решила вернуть своего посла в Венесуэлу для построения «двусторонней повестки дня согласно принципам международного сотрудничества».

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе этого года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным лидером страны. Западная пресса начала его активно поддерживать, не брезгуя использовать и откровенные фейки. Например, несколько месяцев назад появилась информация, что российская авиакомпания якобы вывозит некое «золото Мадуро» за границу. В другом случае западные журналисты распространили фейк о ЧВК «Вагнера». В итоге эти сообщения были быстро опровергнуты.

На прошлой неделе, 27 июня, лидер страны Николас Мадуро сообщил, что полиции удалось поймать участников последнего заговора с целью свержения законного правительства. Он подчеркнул, что Каракас разоблачил, разрушил и задержал «фашистскую и террористическую банду», которая должна была атаковать общество и демократию страны.