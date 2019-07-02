Итальянский художник нарисовал портрет князя Владимира к визиту Путина трактором

Итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал портрет князя Владимира к визиту российского лидера Владимира Путина в Ватикан. Вместо холста и красок он использовал трактор и огромное поле.

Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 июля. Художник рассказал, что выбрал древнерусского правителя, потому что их с президентом объединяет имя. Гамбарин напомнил, что на первой встрече с папой Франциском в 2013 году российский лидер подарил ему икону Владимирской Богоматери.

По словам Гамбарина, он хотел «сделать ответную любезность» и подарить Путину изображение одного из самых почитаемых в России святых — князя Владимира. За основу при изображении лица киевского князя итальянец взял новый памятник на Боровицком холме.

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина https://t.co/2P3fx2gLii pic.twitter.com/52FuSAyaQv — РИА Новости (@rianru) 2 июля 2019 г.

Портрет крестителя Руси появился на пшеничном поле на следующий день после сбора урожая. Его длина около 200 метров. Подпись к изображению сделана на русском и гласит «Святой Владимир».

Путин встретится с руководством Италии и Папой Римским Франциском во время официального визита в страну 4 июля.