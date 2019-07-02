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9:47   2 Июля 2019
Весь мир

Итальянский художник нарисовал портрет князя Владимира к визиту Путина трактором

Итальянский художник нарисовал портрет князя Владимира к визиту Путина трактором

Итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал портрет князя Владимира к визиту российского лидера Владимира Путина в Ватикан. Вместо холста и красок он использовал трактор и огромное поле.

Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 июля. Художник рассказал, что выбрал древнерусского правителя, потому что их с президентом объединяет имя. Гамбарин напомнил, что на первой встрече с папой Франциском в 2013 году российский лидер подарил ему икону Владимирской Богоматери.

По словам Гамбарина, он хотел «сделать ответную любезность» и подарить Путину изображение одного из самых почитаемых в России святых — князя Владимира. За основу при изображении лица киевского князя итальянец взял новый памятник на Боровицком холме.

Портрет крестителя Руси появился на пшеничном поле на следующий день после сбора урожая. Его длина около 200 метров. Подпись к изображению сделана на русском и гласит «Святой Владимир».

Путин встретится с руководством Италии и Папой Римским Франциском во время официального визита в страну 4 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #италия #князь владимир

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