Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

Российское оборонное ведомство опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Испытания проходили на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На кадрах видно, как ракета взлетает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.

Ракета успешно прошла испытания, поразив условного противника. Тем самым оружие подтвердило свои характеристики.

Система ПРО находится на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от атак средств воздушно-космического нападения противника.