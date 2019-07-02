Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети
Российское оборонное ведомство опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Испытания проходили на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
На кадрах видно, как ракета взлетает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.
Ракета успешно прошла испытания, поразив условного противника. Тем самым оружие подтвердило свои характеристики.
Система ПРО находится на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от атак средств воздушно-космического нападения противника.