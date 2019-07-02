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Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

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9:26   2 Июля 2019
Россия

Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

Российское оборонное ведомство опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО. Испытания проходили на военном  полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На кадрах видно, как ракета взлетает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.

Ракета успешно прошла испытания, поразив условного противника. Тем самым оружие подтвердило свои характеристики.

Система ПРО находится на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от атак средств воздушно-космического нападения противника.

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Автор: Виктория Разумовская
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