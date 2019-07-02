Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в иркутском городе Тулун восстановлено. Оно было перекрыто из-за паводка. Об этом сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов во вторник, 2 июля.

«В 12:30 (07:30 мск) [пошли] легковые машины в обе стороны, а реверсивное движение грузовиков — с 14:00 (09:00 мск)», — заявил он.

Отмечается, что до открытия движения были осмотрен опоры моста и насыпь. Ранее сообщалось, что автомобильное движение могут возобновить не ранее чем через 1-2 суток после полного схода воды. У моста через Ию скопились сотни грузовиков.

По последним данным, в Тулунском районе остаются подтопленными 23 населенных пункта. Количество погибших в результате наводнений увеличилось до 14 человек, пострадали более 1200.

1 июля уровень реки Ия опустился ниже края дамбы, однако критическая норма оставалась превышена на 400 сантиметров.