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Жара бьет температурные рекорды в Европе

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9:04   2 Июля 2019
Весь мир

Жара бьет температурные рекорды в Европе

Жара бьет температурные рекорды в Европе

Аномальная жара установилась в некоторых районах Европы в конце июня и побила уже несколько тепловых рекордов в Старом Свете. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

В ВМО заявили, что преждевременно связывать эту волну тепла с изменениями климата. В то же время рекордные 45,9 градуса тепла были зафиксированы во французском городе Галларг-ле-Монтюе. Это самая высокая температура, которая была когда-либо во Франции. Предыдущий национальный рекорд составлял 44,1 градуса в августе 2003 года. 

В Германии новый температурный рекорд составляет 39,6 градуса. В Чехии — 38,9 градуса. В Австрии июнь был самым жарким за всю историю наблюдений, как и в Швейцарии.

В ВМО обратили внимание, что нынешняя волна тепла в Европе последовала за «экстремальными тепловыми эпизодами в Австралии, Индии, Пакистане и некоторых районах Ближнего Востока». 

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Автор: Виктория Разумовская
#европа #общество #жара #экология

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