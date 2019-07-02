Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

Число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области возросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной.

Режим ЧС продолжает действовать в пяти районах области: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплены четыре тысячи жилых домов.

В зону паводка прибыли военнослужащие ЦВО, где развернули полевой лагерь. Они занимаются эвакуацией людей, развозят питьевую воду.

Ранее сообщалось, что для переплавки жителей Тулуна военные задействовали плавающие транспортеры ПТС-2.

Более 190 человек госпитализированы, пострадали 1,3 тысячи человек.