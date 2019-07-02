Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек
Число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области возросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной.
Режим ЧС продолжает действовать в пяти районах области: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплены четыре тысячи жилых домов.
Сотрудники МЧС России проводят эвакуацию пострадавших из подтопленных районов Иркутской области. Пострадавшим уже выплачено 3,6 млн рублей.#МЧС #МЧСРОССИИ #ИркутскЧС #ИркутскаяОбласть #Нижнеудинск #Тулун pic.twitter.com/2UWdypnilx— МЧС России (@MchsRussia) June 30, 2019
В зону паводка прибыли военнослужащие ЦВО, где развернули полевой лагерь. Они занимаются эвакуацией людей, развозят питьевую воду.
Ранее сообщалось, что для переплавки жителей Тулуна военные задействовали плавающие транспортеры ПТС-2.
Более 190 человек госпитализированы, пострадали 1,3 тысячи человек.