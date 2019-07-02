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 Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

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8:37   2 Июля 2019
Россия

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

Число погибших в результате сильного паводка в Иркутской области возросло до 14 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной. 

Режим ЧС продолжает действовать в пяти районах области: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплены четыре тысячи жилых домов.

В зону паводка прибыли военнослужащие ЦВО, где развернули полевой лагерь. Они занимаются эвакуацией людей, развозят питьевую воду. 

Ранее сообщалось, что для переплавки жителей Тулуна военные задействовали плавающие транспортеры ПТС-2.

Более 190 человек госпитализированы, пострадали 1,3 тысячи человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #иркутская область #чс #цво

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