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8:17   2 Июля 2019
Россия

Военные плавающие транспортеры переправляют жителей Тулуна через зону паводка

Военные плавающие транспортеры переправляют жителей Тулуна через зону паводка

Военнослужащие ЦВО переправляют жителей Тулуна Иркутской области через зону паводка с помощью плавающих транспортеров ПТС-2. Об этом сообщил подполковник Сергей Шорин.

Он отметил, что в операции задействованы три ПТС-2. Вода разделила город на две части: на отрезанной стороне находится главная больница города.

На данный момент режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Подтопленными остаются четыре тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В больницы обратились 1,3 тысячи человек. Жертвами паводка стали 12 жителей области.

Сейчас порядка тысячи военнослужащих направлены в зону бедствия. Первая группа прибыла в Тулун, привезя с собой 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #паводок #общество #иркутская область

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