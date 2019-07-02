Военные плавающие транспортеры переправляют жителей Тулуна через зону паводка

Военнослужащие ЦВО переправляют жителей Тулуна Иркутской области через зону паводка с помощью плавающих транспортеров ПТС-2. Об этом сообщил подполковник Сергей Шорин.

Он отметил, что в операции задействованы три ПТС-2. Вода разделила город на две части: на отрезанной стороне находится главная больница города.

На данный момент режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Подтопленными остаются четыре тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В больницы обратились 1,3 тысячи человек. Жертвами паводка стали 12 жителей области.

Сейчас порядка тысячи военнослужащих направлены в зону бедствия. Первая группа прибыла в Тулун, привезя с собой 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.