Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

 Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате
Жара бьет температурные рекорды в Европе

Жара бьет температурные рекорды в Европе

 США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп
Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

Видео испытаний новой ракеты системы ПРО появилось в сети

 Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Движение автомобилей по мосту через реку Ия в Тулуне возобновлено

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате
Жара бьет температурные рекорды в Европе

Жара бьет температурные рекорды в Европе

 США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп
7:59   2 Июля 2019
Россия

СМИ сообщили об угрозе роста стоимости мяса

СМИ сообщили об угрозе роста стоимости мяса

Стоимость птицы, говядины или свинины может возрасти на десять процентов, если импортерам кормовых добавок добавят НДС за последние три года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Минсельхоз РФ.

По информации издания, указанная проблема возникал из-за различий в толковании и постановления правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке. Поправки к постановлению, относящих кормовые добавки к льготной категории, вступили в силу 1 апреля. Ситуация с ввезенной до этого момента продукцией оставалась неопределенной.

В результате Минсельхоз намерен  доначислить импортерам добавок около 4-7 миллиардов рублей налога за три года. В министерстве считают, что льготная ставка должна применяться только с момента вступления.

В свою очередь Национальный кормовой союз заявил газете, что доплата НДС за добавки может привести к росту стоимости корма, который составляет не менее 60 процентов себестоимости конечной продукции.

Правительство в ближайшее время рассмотрит варианты урегулирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минсельхоз #ндс #кормовые добавки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...