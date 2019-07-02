СМИ сообщили об угрозе роста стоимости мяса

Стоимость птицы, говядины или свинины может возрасти на десять процентов, если импортерам кормовых добавок добавят НДС за последние три года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Минсельхоз РФ.

По информации издания, указанная проблема возникал из-за различий в толковании и постановления правительства о перечне товаров, облагаемых налогом по льготной ставке. Поправки к постановлению, относящих кормовые добавки к льготной категории, вступили в силу 1 апреля. Ситуация с ввезенной до этого момента продукцией оставалась неопределенной.

В результате Минсельхоз намерен доначислить импортерам добавок около 4-7 миллиардов рублей налога за три года. В министерстве считают, что льготная ставка должна применяться только с момента вступления.

В свою очередь Национальный кормовой союз заявил газете, что доплата НДС за добавки может привести к росту стоимости корма, который составляет не менее 60 процентов себестоимости конечной продукции.

Правительство в ближайшее время рассмотрит варианты урегулирования.