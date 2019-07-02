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Более 190 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 190 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

 Военные развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области

Военные развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области
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7:34   2 Июля 2019
Россия

Более 190 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 190 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Число госпитализированных в связи с паводком в Иркутской области превысило 190 человек, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал о 751 пострадавшем и 153 госпитализированных. По его словам, 12 погибли.

По последней информации спасателей, в шести районах подтоплены 96 населенных пунктов. Пострадали более десяти тысяч домов, в которых живут около 33 тысячи человек. За помощью к медикам обратились около 1,3 человек, среди которых 38 - дети. Отмечается, что у большинства пострадавших диагнастировано переохлаждение.

С мест затопления эвакуированы 2,6 тысячи человек, в том числе 574 ребенка. На текущий момент в пятнадцати пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 - дети. Остальные живут у знакомых родственников.

Режим ЧС в связи с паводком, вызванным подъемом рек из-за сильных дождей, действует в Тулунском, Чунском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском районах.

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Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область

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