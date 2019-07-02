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7:00   2 Июля 2019
Россия

Военные развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области

Военные развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области

Военнослужащие ЦВО развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области, сообщил глава управления технического обеспечения округа генерал-майор Олег Лучанский.

По его словам, для прибывших военных будет развернут современный полевой лагерь на тысячу коек, обеспеченный всем необходимым. Также в нем будут работать полевые кухни. Военные готовы увеличить число коек при необходимости.

Лучанский отметил, что для эвакуации людей и их имущества из зоны подтопления будет задействовано около 50 единиц техники. Также к поставке грузов будут привлекаться машины. На место уже направлены два передвижных механизированных хлебозавода.

Военослужащие будут развозить до жвухсоттонн питьевой воды ежедневно автоцистернами населению в зоне паводка.

В Иркутской обалсти из-за паводка в шести районах действует режим ЧС. В Тулунском, Чунском,Тайшетском, Зиминском, Нижнеудинском и Куйтунском подтоплено около 6,7 тысячи жилых домов.

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Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область

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