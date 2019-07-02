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Более 190 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

Более 190 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области

 Военные развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области

Военные развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате
США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

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6:26   2 Июля 2019
Весь мир

США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

США оставят в Афганистане свои разведывательные подразделения, заявил американский лидер Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox News Трамп выразил мнение, что США должны отслеживать обстановку в Афганистане. По его словам, ее должно быть «гораздо больше, чем можно было бы подумать».

При этом он отметил, что необходимо это сделать так, чтобы число американских сил было существенно снижено. Трамп также заявил, что Афганистан являтся «лабораторией для террористов».

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против террористических группировок и талибов*. Военная кампания оказалась самой продолжительной в истории ВС США. В минувшем году администрация Трампа представила новую стратегию, согласно которой в урегулировании конфликта в Афганистане должны быть задействованы страны региона.

*«Талибан» — официально запрещенная в России террористическая организация

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Автор: Олег Королев
#афганистан #трамп

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