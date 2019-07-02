США сохранят разведку в Афганистане, заявил Трамп

США оставят в Афганистане свои разведывательные подразделения, заявил американский лидер Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox News Трамп выразил мнение, что США должны отслеживать обстановку в Афганистане. По его словам, ее должно быть «гораздо больше, чем можно было бы подумать».

При этом он отметил, что необходимо это сделать так, чтобы число американских сил было существенно снижено. Трамп также заявил, что Афганистан являтся «лабораторией для террористов».

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против террористических группировок и талибов*. Военная кампания оказалась самой продолжительной в истории ВС США. В минувшем году администрация Трампа представила новую стратегию, согласно которой в урегулировании конфликта в Афганистане должны быть задействованы страны региона.

*«Талибан» — официально запрещенная в России террористическая организация