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5:54   2 Июля 2019
Россия

Российские военные испытали новую ракету системы ПРО

Российские военные испытали новую ракету системы ПРО

ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган, сообщает Минобороны РФ.

Представитель командования российских войск противовоздушной и противоракетной обороны полковник Павел Кузьмин в ходе мероприятия заявил, что новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные в нее характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Последний раз испытания новейшей противоракеты проходили в начале месяца.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты России от атак средств воздушно-космического нападения.

Ранее член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховски сообщил, что испытанная в начале июня противоракета предназначена для ближнего перехвата. Это твердотопливная двухступенчатая ракета, способная перехватывать баллистические ракеты и цели, а также боевые ракеты средней дальности.

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Автор: Олег Королев
#вкс рф #противоракета

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