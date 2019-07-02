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5:16   2 Июля 2019
Весь мир

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Девять человек получили ранения в результате атаки хуситов на аэропорт саудовского города Абха, сообщает Saudi Gazette.

По данным газеты, в числе пострадавших - восемь граждан Саудовской Аравии и один гражданин Инжии.

Ранее Арабская коалиция подтвердила, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту в Абхе. Воздушная гавань уже возобновила работу в обычном режиме.

Конфликт между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. Правительство с марта 2015 года поддерживает военная коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

В декабре минувшего года стороны конфликта впервые встретились за столом переговоров, которые были организованы в столице Швеции под эгидой ООН. Они смогли достичь ряда важных соглашений, в том числе о прекращении огня в порту Ходейда и передаче его под контроль ООН, а также об обмене военнопленными.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #хуситы

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