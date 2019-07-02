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4:45   2 Июля 2019
Весь мир

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Прагу после решения чешских властей

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Прагу после решения чешских властей

«Аэрофлот» второго июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу из-за решения авиационных властей Чехии аннулировать разрешения на полеты.

Компания сообщает, что в связи с решением авиационных властей республики ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить четыре рейса во вторник. При этом выполнение двух рейсов будет продолжено.

Отмечается, что данное решение было принято несмотря на то, что перевозчик имеет все технические возможности для выполнения полетов.

Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву доставят двумя оставшимися рейсами, а также самолетами других перевозчиков. Забронировавшим полеты на 2 и 3 июля предложено формить возврат без сборов, либо отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора.

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Автор: Олег Королев
#аэрофлот #чехия #прага

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