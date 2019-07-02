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 Трамп пообещал впервые показать танки на День независимости

Трамп пообещал впервые показать танки на День независимости
Глава украинской делегации в ПАСЕ раскритиковал Зеленского

Глава украинской делегации в ПАСЕ раскритиковал Зеленского

 Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

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«Аэрофлот» отменяет рейсы в Прагу после решения чешских властей

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 Трамп пообещал впервые показать танки на День независимости

Трамп пообещал впервые показать танки на День независимости
4:16   2 Июля 2019
Весь мир

Трамп пообещал впервые показать танки на День независимости

Трамп пообещал впервые показать танки на День независимости

Впервые в ходе празднования Дня независимости США в Вашингтоне покажут настоящие танки, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, 4 июля будет особенным. Трамп сообщил, что будут продемонстрированы полеты «лучших истребителей в мире» и показаны другие самолеты, а также на улице пройдут танки.

Президент США обычно называет «лучшими» т истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.. Накануне один из них пролетел над Белым домом, ознаменуя подписание Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой документа о поставках данных машин Варшаве.

Трамп отметил, что с танками приходиться быть очень острожными, поскольку дороги не рассчитаны на тяжелые боевые машины. По этой причине их придется расположить в определенных местах, подчеркнул он.

«Есть новейшие танки "Шерман" и новейшие танки "Абрамс" », - заявил американский лидер.

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Автор: Олег Королев
#трамп #день независимости

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