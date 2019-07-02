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Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

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3:33   2 Июля 2019
Россия

Глава украинской делегации в ПАСЕ раскритиковал Зеленского

Глава украинской делегации в ПАСЕ раскритиковал Зеленского

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал конфликт между министром иностранных дел страны Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.

Причиной спора между Зеленским и Климкиным стал ответ Киева на ноту МИД России по арестованным украинским морякам, который не был согласован.

Арьев отметил, что в данной ситуации видит позицию «государственника» в лице Климкина, который хотел сдавать государственные интересы, и позицию «невежды, который пропустил ту вещь, которую Климкин не мог сделать».

25 июня Москва направила в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты, в которых предложила Киеву сотрудничество в рамках уголовно-процессуального законодательства. В ответ Климкин потребовал выполнить требования трибунала и освободить всех задержанных.

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе #зеленский

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