Глава украинской делегации в ПАСЕ раскритиковал Зеленского

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал конфликт между министром иностранных дел страны Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.

Причиной спора между Зеленским и Климкиным стал ответ Киева на ноту МИД России по арестованным украинским морякам, который не был согласован.

Арьев отметил, что в данной ситуации видит позицию «государственника» в лице Климкина, который хотел сдавать государственные интересы, и позицию «невежды, который пропустил ту вещь, которую Климкин не мог сделать».

25 июня Москва направила в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты, в которых предложила Киеву сотрудничество в рамках уголовно-процессуального законодательства. В ответ Климкин потребовал выполнить требования трибунала и освободить всех задержанных.