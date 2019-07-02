США расширили список товаров из Евросоюза для пошлин

США в ответ на субсидирование Евросоюзом авиаотрасли расширили список европейской продукции для возможного введения пошлин. Об этом сообщает офис американского торгового представителя.

Ранее офис торгпреда США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из ЕС, пока Брюссель не прекратит субсидирование авиакомпании Airbus.

Отмечается, что в дополнительный список включены 29 товарных субпозиций объемом около четырех миллиардов долларов в дополнение к апрельскому списку, в котором были тарифные товарные субопозиции стоимостью около 21 миллиарда.

Также подчеркивается, что список расширяется в ответ на публичные заявления по итогам дополнительного анализа. Предварительный список включал в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их запчасти. Кроме того, в список включены различные продукты питания. Пошлины могут затронуть Францию, ФРГ, Великобританию и Испанию.

Вашингтон оценивает ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно.