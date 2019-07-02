Трамп ожидает скорой встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает новой встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

На своей странице в Twitter он написал, что прошедшая в демилитаризованной зоне в воскресенье встреча была «прекрасной», а северокорейский лидер «выглядел очень хорошо и был в хорошей форме».

Трамп заявил, что ждет момента, когда вновь скоро сможет увидеть Ким Чен Ына.

Встреча глав государств прошла в воскресенье. Лидера пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое полуостров, и провели совместные переговоры. Встреча прошла в пункте Пханмунджом. Вместе с Трампом на границу прибыл южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Ранее Трамп заявлял, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали сотрудничества. По его словам, команды начнут свою работу в течение двух-трех недель.