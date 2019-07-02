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2:02   2 Июля 2019
Весь мир

Трамп и Макрон обсудили превышение Ираном запасов урана

Трамп и Макрон обсудили превышение Ираном запасов урана

Американский президент Дональд Трамп обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном тему тему превышения Ираном уровня обогащенного урана. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что президенты обсудили решение Тегерана увеличить уровень обогащения урана свыше того, что было обозначено в Совместном всеобъемлющем плане действий. В сообщении подчеркивается провальность СВПД.

Трамп и Макрон также обговорили итоги саммита «Большой двадцатки» в Японии и обсудили встречу Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Накануне Международное агентство по атомной энергии подвердило, что Иран н превысил потолок запасов низкообогащенного урана на 300 килограммов. Прежде в Тегеране заявляли, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

Спустя год после выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #макрон

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