Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с президентом Владимиром Зеленским назвал «эмоциональной историей».

Ранее Зеленский потребовал от премьера страны Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовывал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.

Климкин заявил, что произошедшее является историей «не столько содержательной, сколько эмоциональной». По его словам, почему это случилось - вопрос не к ним.

Министр отметил, что после брифинга не общался с Зеленским по поводу ноты МИД РФ. Климкин заявил, что готов поговорить с Зеленским в любой момент, а также ознакомить президента с нотной перепиской.

Также он подчеркнул, что нотная переписка - это компетенция МИД. Украинский министр сообщил, что в свое ноте относительно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала на неизменность позиции Киева.