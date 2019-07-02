Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

 Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики

Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

 Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном

Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном
Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

 Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики

Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики
Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

 Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

 Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном

Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном
1:45   2 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины прокомментировал конфликт с Зеленским

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с президентом Владимиром Зеленским назвал «эмоциональной историей».

Ранее Зеленский потребовал от премьера страны Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовывал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.

Климкин заявил, что произошедшее является историей «не столько содержательной, сколько эмоциональной». По его словам, почему это случилось - вопрос не к ним.

Министр отметил, что после брифинга не общался с Зеленским по поводу ноты МИД РФ. Климкин заявил, что готов поговорить с Зеленским в любой момент, а также ознакомить президента с нотной перепиской.

Также он подчеркнул, что нотная переписка - это компетенция МИД. Украинский министр сообщил, что в свое ноте относительно моряков украинская сторона не сообщала новой информации, а только указывала на неизменность позиции Киева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #климкин #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...