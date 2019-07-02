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1:37   2 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли дорогу на востоке Украины из-за долгов по зарплате

Горняки украинского государственного предприятия «Селидовуголь» перекрыли дорогу в Донецкой области, требуя погашения задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На своей странице в Facebook он написал, что в городе Угледар, на дороге в Селидово происходит «что-то вроде пикета». Была перекрыта дорога в третью смену, из-за чего шахтеры из двух рабочих автобусов, направлявшихся в шахту «Россия» и «Новогродовский 1/3», к работе не были доставлены.

Волынец рассказал, что протестующие разместили палатки возле здания ГП «Селидовуголь». Он также добавил, что два лидера Независимого профсоюза горняков отправляются в Киев для встречи с чиновниками угольной промышленности.

Глава профсоюза выразил надежду, что выделенные из бюджета страны средства в размере 320 миллиона гривен (12,1 миллион долларов) поступят на счета казначейства и на зарплатные карточки.

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Автор: Олег Королев
#украина #шахтеры

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