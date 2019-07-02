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 Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном

Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном
1:05   2 Июля 2019
Россия

Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

Пять человек утонули на море в в Калининградской области за выходные

Пятеро человек утонули в Балтийском море за выходные, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

По ее словам, за пятницу, субботу и воскресенье в СК поступили пять сообщений о гибели людей в Балтийском море. По факту произошедшего были проведены доследственные проверки. Во всех случаях для установления точной причины гибели были назначены судмедкэспертизы.

По информации ведомства, в пятницу в черте городского пляжа Зеленоградска в море утонул 43-летний мужчина. По предварительной информации, его накрыло волной. Этим же вечером в Пионерском погиб 19-летний молодой человек, который плохо умел плавать. Его тело спасатели извлекли через несколько часов.

В субботу на Балтийской косе пьяный 36-летний житель Багратионовского района пошел купаться на необорудованном пляже. Друзья потеряли мужчину из вида. Позже его достали из воды уже без признаков жизни. В воскресенье в этой же местности были найдены тела мужчин 28 и 33 лет, которые купались в состоянии алкогольного опьянения.

Областной главк МЧС ранее сообщал, что воскресенье в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка, отдыхавшая с семьей. Она ушла купаться и пропала из поля зрения родственников. Через час девочка так и не вернулась, и при этом среди отдыхающих ее не оказалось. Сотрудники МЧС обследовали акваторию десять квадратных километров акватории и 15 километров пляжа. Поиски не дали результата.

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Автор: Олег Королев
#калининградская область #утопленники

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