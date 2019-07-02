Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики

Минздрав РФ разработал проект, изменяющий порядок проведения осмотров студентов и школьников. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что вносимые в порядок проведения профилактических медосмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в высших учебных заведениях изменения нацелены на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Химико-токсикологические исследования в обязательном порядке будет проводиться на каннабиноиды синтетические и растительные, на описаты, метамфетамин, кокаин, метадон, синтетические катиноны, бензодиазепины и барбитураты.

Ранее эксперты общественного движения «Трезвая Россия» заявили, что каждый второй школьник в возрасте 13-15 лет минимум раз в жизни пробовал наркотики.