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Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики
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0:47   2 Июля 2019
Россия

Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики

Минздрав предлагает проверять студентов на наркотики

Минздрав РФ разработал проект, изменяющий порядок проведения осмотров студентов и школьников. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что вносимые в порядок проведения профилактических медосмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в высших учебных заведениях изменения нацелены на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Химико-токсикологические исследования в обязательном порядке будет проводиться на каннабиноиды синтетические и растительные, на описаты, метамфетамин, кокаин, метадон, синтетические катиноны, бензодиазепины и барбитураты.

Ранее эксперты  общественного движения «Трезвая Россия» заявили, что каждый второй школьник в возрасте 13-15 лет минимум раз в жизни пробовал наркотики.

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Автор: Олег Королев
#наркотики #студенты #тест на наркотики

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