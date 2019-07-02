ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

Страны-члены картеля ОПЕК согласовали продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девятимесячный срок, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Чиновник подтвердил журналистам факто того, что объединение одобрило пролонгацию договоренностей на срок девять месяцев.

В свою очередь министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве в рамках ОПЕК+.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане также подвердил, что Иран получил исключения из договоренности ОПЕК по продлению сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, как это было и ранее.

На прошлой неделе в субботу президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что обе страны согласовали общую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление, не изменяя текущие объемы сокращения добычи.