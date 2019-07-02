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ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

 Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном

Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном
0:24   2 Июля 2019
Весь мир

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев

Страны-члены картеля ОПЕК согласовали продление  сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девятимесячный срок, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Чиновник подтвердил журналистам факто того, что объединение одобрило пролонгацию договоренностей на срок девять месяцев.

В свою очередь министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве в рамках ОПЕК+.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане также подвердил, что Иран получил исключения из договоренности ОПЕК по продлению сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, как это было и ранее.

На прошлой неделе в субботу президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что обе страны согласовали общую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление, не изменяя текущие объемы сокращения добычи.

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Автор: Олег Королев
#опек #добыча нефти

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