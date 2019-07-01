Подозреваемые в подделке подписей за Гудкова и Яшина сбежали, бросив «подписные листы»

Молодые люди, которые могли подделывать подписи за выдвижение кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, успели сбежать с места преступления до приезда полиции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на источник.

Сотрудники правопорядка прибыли на место происшествия после поступившего сообщения о возможном правонарушении. Когда правоохранители приехали в квартиру на Ленинском проспекте, молодых людей уже не было. Очевидцы утверждают, что возможные нарушители покинули помещение, оставив липовые подписные листы, как только были уличены в фальсификации.

Напомним, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обнародовал на своей странице в Facebook ролик, на котором запечатлен штаб по подделке подписных листов в поддержку Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.

При этом на прошлой неделе была обнаружена аналогичная «фабрика», на которой подделывали подписные листы в поддержку юриста ФБК Любови Соболь.