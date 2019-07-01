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21:51   1 Июля 2019
Весь мир

Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном

Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего над Лондоном

Тело мужчины было обнаружено во дворе частного дома в районе Клэпам на юге Лондона. Прибывшие медики констатировали смерть. Сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего.

Об этом в понедельник, 1 июля, рассказали в Скотленд-Ярде.

В полиции сообщили, что будет проведено вскрытие. Смерть не рассматривается как подозрительная. Предстоит выяснить все детали произошедшего. По предварительной версии, мужчина был «безбилетником» и выпал из отсека шасси летевшего в аэропорт Хитроу самолета «Кенийских авиалиний».

Полицейские осмотрели самолет и нашли в отсеке шасси сумку, воду и еду.

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Автор: Виктория Разумовская
#лондон #общество #хитроу

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