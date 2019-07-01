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21:29   1 Июля 2019
Россия

Ложь Яшина о лидерстве среди кандидатов в МГД в 45-м округе разоблачили в сети

Ложь Яшина о лидерстве среди кандидатов в МГД в 45-м округе разоблачили в сети

Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин, о котором некоторые СМИ написали, как о самом популярном претенденте на место депутата в 45-м округе, сам заказал опрос «Левады-центра». Сам же в нем и победил. На странные данные обратил внимание Telegram-канал Медиатехнолог.

Оказалось, что сотрудники «Левада-центра» опросили жителей районов Басманный, Мещанский, Сокольники и Красносельский по заказу штаба Ильи Яшина. Так глава совета депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин стал лидером по популярности у избирателей среди кандидатов в Мосгордуму по 45-ому округу. 

В опросе приняли участие 507 человек, хотя количество избирателей в округе превышает 150 тысяч. По информации «Левада-центра», за Яшина готовы проголосовать 17 процентов опрошенных, за замруководителя аппарата фракции ЛДПР в ГД Никиту Березина — пять процентов, за проректора Высшей школы экономики Валерию Касамарову — три процента. Учитывая заявленную погрешность, результаты исследования вызывают много сомнений. 

Ложь Яшина о лидерстве среди кандидатов в МГД в 45-м округе разоблачили в сети

Социолог «Левада-центра» Денис Волков сообщил «Ведомостям», что москвичей почти не интересуют выборы в Мосгордуму, если сравнивать с выборами мэра в 2018 году, и подтвердил, что уличный опрос действительно заказал штаб Яшина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#опрос #левада-центр #мосгордума #яшин

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