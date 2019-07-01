Гудков и Яшин вслед за Соболь попались на подделке подписей

Штаб кандидата в Мосгордуму Александра Босых сообщил о массовой подделке подписей за выдвижение кандидатов Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Видео, на котором видны подписные листы, куда вписаны имена кандидатов, Босых опубликовал на своей странице в Facebook.

На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее полицейские обнаружили в центре Москвы штаб по фальсификации подписей для выдвижения в депутаты. Все фейковые подписные листы предназначались для юриста ФБК Любови Соболь, которая выдвигается в Мосгордуму по 43-му округу.

Штаб был организован в одной из квартир Пресненского района. Там «трудились» три человека, живущих по другим адресам. Мужчины не стали объяснять, чем занимаются в чужой квартире, ограничившись лишь термином «работа». При этом бланки, графики и агитки Соболь отчетливо видны на видео.

Общественность неоднократно призывала скандальную Соболь снять свою кандидатуру с выборов. Например, журналист Леся Рябцева заявляла, что блогер Алексей Навальный должен поступить справедливо и после скандала с подделкой подписей снять юриста ФБК с выборов.

Кроме того, блогер и его соратница затравили другого кандидата в мундепы от 43-го округа — Анну Федермессер. Ранее девушка объявила о снятии своей кандидатуры после конфликта с Навальным и Соболь.