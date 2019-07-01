Чем новые правила долевого строительства помогут дольщикам

С 1 июля дольщики смогут покупать недвижимость у застройщиков при помощи специальных эскроу-счетов, на балансе которых будут содержаться имущество, документы и денежные средства до сдачи объекта покупателям.

Строить недвижимость девелоперы будут на кредитные деньги, что позволит пресечь случаи мошенничества. Раньше нечестные застройщики собирали средства у граждан и не заканчивали объект, в результате чего россияне оставались без денег и квартир. Теперь девелоперы смогут пользоваться деньгами дольшиков только в случае готовности здания минимум на 30%.

Директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбицкая в беседе с «Политикой Сегодня» рассказала, что новые правила позволят застройщикам ответственнее относиться к сделкам, соблюдать западные нормы.

«Явление обманутых дольщиков было спровоцировано открытой системой, в которой неблагонадежные и непрофессиональные люди участвовали в девелопменте. Сейчас войти в систему будет труднее. Теперь она настроена на ответственное проектирование, а также на оценку собственных рисков при реализации проекта», — считает Ирбицкая.

Нефинансовый риск при сделке по новым правилам связан с мелкими девелоперами, которые часто занимаются строительством на Западе, отметила эксперт. Поскольку для этих застройщиков не предусмотрено участие в нашем рынке.