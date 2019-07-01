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20:21   1 Июля 2019
Весь мир

Премьер Израиля призвал применить к Ирану автоматические санкции атомной сделки

Премьер Израиля призвал применить к Ирану автоматические санкции атомной сделки

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник, 1 июля, призвал задействовать санкционный механизм «атомной сделки» против Ирана. По его словам, Тегеран превысил оговоренный потолок запасов обогащенного урана, поэтому Израиль представит новые свидетельства нарушения Ираном своих обязательств.

«Повторяю, Израиль не даст Ирану разработать ядерное оружие», — сказал Нетаньяху.

Премьер призвал европейские страны, которые обязались задействовать механизм автоматических санкций, если Иран нарушит ядерную сделку, сделать это. Представители Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #иран #израиль #нетаньяху

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