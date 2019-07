Премьер Израиля призвал применить к Ирану автоматические санкции атомной сделки

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник, 1 июля, призвал задействовать санкционный механизм «атомной сделки» против Ирана. По его словам, Тегеран превысил оговоренный потолок запасов обогащенного урана, поэтому Израиль представит новые свидетельства нарушения Ираном своих обязательств.

Премьер призвал европейские страны, которые обязались задействовать механизм автоматических санкций, если Иран нарушит ядерную сделку, сделать это. Представители Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Today I met with a bipartisan US Congressional delegation led by Rep. Ted Deutch (D-FL). I spoke with them about the danger of Iran. I also commended the bipartisan presence that is expected at the US Independence Day ceremony, which will be held in Jerusalem for the first time. pic.twitter.com/MVSUwwOkjU