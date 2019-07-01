Беглов оценил скорость и качество ремонта «Академической»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов похвалил строителей, которые занимались ремонтом станции метро «Академическая». Он высоко оценил качество проделанных работ.

«Вся команда очень хорошо мобилизовалась в последние месяцы. Торопились сдать к установленному сроку, потому что речь шла об удобстве для жителей. Но при этом качество не пострадало. Молодцы!», — написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

При этом Беглов подчеркнул, что впереди еще много работы. В частности, необходимо соблюдать график пуска станций Фрунзенского радиуса.

Напомним, «Академическая» открылась 1 июля после 11-месячного капитального ремонта. Объект осмотрел глава Петербурга.

Были отремонтированы эскалаторы, заменены санитарно-технические и противопожарные системы и т.д. На эти цели метрополитен выделил 340 миллионов рублей.