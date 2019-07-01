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19:59   1 Июля 2019
Общество

Петербургский избирком завершил прием документов кандидатов в губернаторы

Петербургский избирком завершил прием документов кандидатов в губернаторы

Петербургская избирательная комиссия в понедельник, 1 июля, закончила прием документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора, передает ТАСС. По информации горизбиркома, необходимые документы, включая листы поддержки (подписи), подали 11 человек. 

«11 человек сдали документы, которые необходимы для регистрации», — сказал собеседник агентства.

Петербуржцы выберут главу города 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно уставу Петербурга, губернатора изберут на пятилетний срок путем тайного голосования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#губернатор #выборы #петербург #общество

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