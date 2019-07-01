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Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

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19:35   1 Июля 2019
Россия

Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Представитель Национального центра управления обороной РФ в понедельник, 1 июля, сообщил, что силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей Североатлантического альянса на учениях Sea Breeze-2019. По его словам, это необходимо для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря.

Военно-морские учения стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В 2019 году в Sea Breeze, по информации пресс-службы украинского посольства в США, поучаствуют более трех тысяч военных из 19 стран. Американская сторона не только подготовила учения, но и выработала сценарий проведения Sea Breeze.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #sea breeze #черноморский флот

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