Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
Представитель Национального центра управления обороной РФ в понедельник, 1 июля, сообщил, что силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей Североатлантического альянса на учениях Sea Breeze-2019. По его словам, это необходимо для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря.
Военно-
Exercise Sea Breeze 2019 is a GO! Check out the official press release!https://t.co/RyJR22MfxY ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????#exerciseseabreeze #SB19 #SeaBreeze #friendship #UnitedStates #ukraine #odesa pic.twitter.com/edDZeVv4tg— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) 1 июля 2019 г.