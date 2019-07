Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Представитель Национального центра управления обороной РФ в понедельник, 1 июля, сообщил, что силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей Североатлантического альянса на учениях Sea Breeze-2019. По его словам, это необходимо для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря.

Военно- морские учения стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В 2019 году в Sea Breeze, по информации пресс-службы украинского посольства в США, поучаствуют более трех тысяч военных из 19 стран. Американская сторона не только подготовила учения, но и выработала сценарий проведения Sea Breeze.

