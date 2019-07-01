Япония возобновила коммерческий китобойный промысел

Китобойный промысел возобновили в Японии с 1 июля. В стране установлена квота по добыче 227 китов трех видов до конца года.

В коммерческих целях моряки могут выловить в японской экономической зоне 52 малых полосатика, 150 полосатика Брайда и 25 сейвалов. Первый кит был пойман в понедельник, 1 июля, спустя 30 лет после запрета.

Накануне Япония вышла из Международной китобойной комиссии (IWC). В ее состав она вошла в 1951 году. Мораторий на коммерческий вылов китов действовал с 1982 года. Убой китов разрешался исключительно в научных целях, однако мясо млекопитающих все равно появлялось в магазинах и ресторанах.

При этом в Министерстве рыбной промышленности Японии заявили, что китов ловят и в других странах. Например, в 2018 году в Норвегии поймали 1278 китов, в Исландии — 378, в Дании — 176 и в США — 51.