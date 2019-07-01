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19:12   1 Июля 2019
Россия

Депутаты призвали создать спецподразделения по борьбе с оружием террористов

Депутаты призвали создать спецподразделения по борьбе с оружием террористов

Депутат от партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что в международных организациях должны появиться спецподразделения по борьбе с распространением оружия, которое используют террористы. Речь об этом зашла на форуме «Развитие парламентаризма».

Он отметил, что чаще всего боевики используют самодельные взрывные устройства (СВУ). Те, кто занимается изготовлением и распространением такого оружия, по мнению депутата, должны получать серьезные сроки.

«В структуре ПАСЕ, в структуре ООН должны быть специальные подразделения, занимающиеся борьбой с террористической угрозой, с оружием, которое используют террористы», – добавил он.

Шхагошев обратил внимание, что в некоторых государствах за совершение теракта со множеством жертв преступников могут приговорить к смертной казни, а в других странах — к пяти годам лишения свободы. 

«Если так дальше пойдет, нам будет сложно «загнать терроризм в угол» и лишить преступников всех шансов на реализацию их планов в какой бы ни было стране», – заявил парламентарий.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #терроризм #общество #сву

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