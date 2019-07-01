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19:06   1 Июля 2019
Россия

Лига безопасного интернета сообщила INHOPE результаты работы за 2018-2019 года

Лига безопасного интернета сообщила INHOPE результаты работы за 2018-2019 года

Ежегодная Генеральная Ассамблея международной организации горячих линий по противодействию распространения противоправного контента детской порнографии в интернете (INHOPE) состоялась в Малахайд. Ирландский город с 24 по 27 июня принял представителей разных организаций, в том числе российской Лиги безопасного интернета, которые отчитались о работе за 2018-2019 года.

Участники форума обсудили актуальные проблемы, которые связаны со спецификой работы INHOPE. Член попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская обнародовала результатах работы российских горячих линий.

«С начала 2019 года на горячие линии Лиги безопасного интернета поступило более 7,6 тысяч жалоб на детскую порнографию. По итогам проверок специалистов, противоправный контент подтвердили на 2,8 тысячах интернет-страниц, расположенных на технических площадках российских интернет провайдеров. Контент с 2,6 тысяч страниц удалили из российского сегмента интернета — Рунета. По итогам 2018 года всего получили и обработали 26 080 материалов, содержащих признаки детской порнографии, из которых более 14 тысяч заблокировали», — сообщила она. 

Также участники форума обсудили стратегию работы INHOPE на ближайшие года, затронули вопрос взаимодействия с правоохранительными органами, с Международной организацией уголовной полиции и полицейской службой Европейского союза. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #интернет #лига безопасного интернета #inhope

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