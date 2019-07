Лига безопасного интернета сообщила INHOPE результаты работы за 2018-2019 года

Ежегодная Генеральная Ассамблея международной организации горячих линий по противодействию распространения противоправного контента детской порнографии в интернете (INHOPE) состоялась в Малахайд. Ирландский город с 24 по 27 июня принял представителей разных организаций, в том числе российской Лиги безопасного интернета, которые отчитались о работе за 2018-2019 года.

Участники форума обсудили актуальные проблемы, которые связаны со спецификой работы INHOPE. Член попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская обнародовала результатах работы российских горячих линий.

Также участники форума обсудили стратегию работы INHOPE на ближайшие года, затронули вопрос взаимодействия с правоохранительными органами, с Международной организацией уголовной полиции и полицейской службой Европейского союза.

"I felt a real sense of belonging. It is rare for those of us who combat the sexual abuse of children online to spend time building relationships with others working on same mission, and the time we shared in Dublin has given me a renewed sense of purpose."-INHOPE HTM Participant pic.twitter.com/dZoJorBJS7