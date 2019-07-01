Кокорин заявил о желании отправиться на исправительные работы

Футболист Александр Кокорин рассказал в комментарии News.ru о готовности к переезду в колонию. Он отметил, что хотел бы отправиться на исправительные работы, «чтобы польза была».

Нападающий «Зенита» заявил, что тюрьма его ничему не научила.

«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся», — говорит он.

При этом Кокорин пошутил, что жизнь стала налаживаться. По его словам, легче стало потому, что появилась некая определенность в будущем.

Напомним, Александр вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым с октября 2018 года находятся в СИЗО «Бутырка». Их обвиняют в хулиганстве и побоях. В мае этого года суд признал их виновными и приговорил в реальным срокам: Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, а Мамаев — один год и пять месяцев.