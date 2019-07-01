Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

Глава Украины Владимир Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе попыткой срыва переговорного процесса по прекращению огня. Об этом 1 июля сообщает РИА Новости.

Ранее санитарный автомобиль во время попытки эвакуировать раненого подвергся обстрелу. Двое силовиков погибли, еще один получил ранение, об этом сообщил штаб операции объединенных сил Украины. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергли обвинения, заявив о провокации.

Глава Украины написал в Facebook, что узнал про печальную новость из Донбасса.

«Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — написал он.

Зеленский также призвал европейских и американских партнеров реагировать на обстрел «должным образом».