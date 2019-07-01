Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

 Депутаты призвали создать спецподразделения по борьбе с оружием террористов

Депутаты призвали создать спецподразделения по борьбе с оружием террористов
Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

 Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Япония возобновила коммерческий китобойный промысел

Япония возобновила коммерческий китобойный промысел

 Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ

Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ
Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Черноморский флот проследит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

 Депутаты призвали создать спецподразделения по борьбе с оружием террористов

Депутаты призвали создать спецподразделения по борьбе с оружием террористов
Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

 Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Япония возобновила коммерческий китобойный промысел

Япония возобновила коммерческий китобойный промысел

 Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ

Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ
18:23   1 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в ДНР попыткой сорвать переговоры

Глава Украины Владимир Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе попыткой срыва переговорного процесса по прекращению огня. Об этом 1 июля сообщает РИА Новости.

Ранее санитарный автомобиль во время попытки эвакуировать раненого подвергся обстрелу. Двое силовиков погибли, еще один получил ранение, об этом сообщил штаб операции объединенных сил Украины. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергли обвинения, заявив о провокации.

Глава Украины написал в Facebook, что узнал про печальную новость из Донбасса. 

«Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном — нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», — написал он. 

Зеленский также призвал европейских и американских партнеров реагировать на обстрел «должным образом». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #днр #политика #обстрел #общество #зеленский #санитарная машина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...