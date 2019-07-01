Центризибрком не видит оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге

ЦИК РФ может отменить муниципальные выборы в Петербурге, однако рассчитывает на то, что ситуация будет исправлена и все кандидаты, которые хотели бы участвовать в избирательной кампании, будут зарегистрированы.

Об этом заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

В результате мер, предпринятых Центризбиркомом и Избирательной комиссией Санкт-Петербурга, абсолютное большинство муниципальных комиссий города в настоящее время ведут прием документов в штатном режиме в соответствии с нормами законодательства. https://t.co/IdeVc2DEWv — ЦИК России (@CIKRussia) June 30, 2019

По его словам, ЦИК по поручению главы ведомства Эллы Памфиловой уже прорабатывал возможность отмены выборов. Однако в комиссии уверены, что те действия, которые принимает петербургская комиссия, достаточны, чтобы разобраться в ситуации и зарегестрировать желающих кандидатов.

Напомним, ранее Горизбирком Петербурга обратился в про­ку­ра­ту­ру города и в ГСУ СК РФ после выявленных нарушений в работе комиссий в округах Академический, Ржевка, Сапсониевское, Сергиевское, а также Екатерингофский и Красненькая речка.

Врио губернатора города Александр Беглов поддержал обращение, подчеркнув важность того, чтобы выборы были чистыми и справедливыми.