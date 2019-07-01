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18:09   1 Июля 2019
Россия

Центризибрком не видит оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге

Центризибрком не видит оснований для отмены муниципальных выборов в Петербурге

ЦИК РФ может отменить муниципальные выборы в Петербурге, однако рассчитывает на то, что ситуация будет исправлена и все кандидаты, которые хотели бы участвовать в избирательной кампании, будут зарегистрированы.

Об этом заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, ЦИК по поручению главы ведомства Эллы Памфиловой уже прорабатывал возможность отмены выборов. Однако в комиссии уверены, что те действия, которые принимает петербургская комиссия, достаточны, чтобы разобраться в ситуации и зарегестрировать желающих кандидатов.

Напомним, ранее Горизбирком Петербурга обратился в про­ку­ра­ту­ру города и в ГСУ СК РФ после выявленных нарушений в работе комиссий в округах Академический, Ржевка, Сапсониевское, Сергиевское, а также Екатерингофский и Красненькая речка. 

Врио губернатора города Александр Беглов поддержал обращение, подчеркнув важность того, чтобы выборы были чистыми и справедливыми. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #беглов #горизбирком

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