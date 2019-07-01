Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе не только весьма резко высказалась в сторону РФ, но и отказалась выступать на российских сценах. Такое решение она обнародовала в Facebook после выступления на московском фестивале «Усадьба Jazz». Продюсер Игорь Матвиенко предположил, что грузинская певица слишком эмоционально восприняла ситуацию, которая сложилась в отношениях Москвы и Тбилиси.

Не понимаю, при чем здесь таланты Катамадзе. Мало ли кто талантлив (или не очень). Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актера несущественны. Важна позиция. Для неё Россия - враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супер-гонорары? Это аморально. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 июля 2019 г.

Только в те выходные на «Усадьбе Джаз» подзаработала , а после другие песни запела... нечего таким делать у нас в стране (( — Анастасия (@anastasia260469) 30 июня 2019 г.

Нино Катамадзе - певица с мировым именем и всегда была востребована в России. Без нас она легко проживёт... и мы тоже, но только с Киркоровым и Бузовой... — Андрей Михайлов (@oleandris) 1 июля 2019 г.

Всем шоуменам, настроенным против России надо запрещать работать на территории России. Это нормальная мировая практика. — gandalf55 (@gandalf55555) 1 июля 2019 г.

Не понимаю шума. У нас свободная страна. Не хочет - пускай не поёт. Абсолютно всё равно — Ядрёный Гендальф (@das_medved) 1 июля 2019 г.

Народный артист РФ Игорь Бутман напомнил, что миссия музыкантов — миролюбие. По его словам, резкие заявления Нино Катамадзе прозвучали странно, если что-то не нравится, тогда есть способы «менее громко хлопнуть дверью», а эмоции лучше оставить для сцены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Нино Катамадзе очень талантливая, но, возможно, грузинская певица многого не знает в плане политики.

У нас выступает огромное количество артистов из Грузии и Украины и в любви и уважении к нашей стране замечены не были.При этом у нас постоянно проводятся теле-конкурсы молодых исполнителей и их не слышно не видно.Может надо в России отдавать приоритет российским исполнителям? — Игорь Атаманский (@igor_atamanskij) 1 июля 2019 г.

Я считаю что любой, назвавший мою страну агрессором, оскорбивший ее государственные символы, руководителя, должен быть запрещен ко въезду сюда. Навсегда. — Серёга ???????? (@QFoRzAhTESVXj22) 1 июля 2019 г.

Неужели нам некого больше приглашать кроме как таких людей, которые ненавидят Россию вместе с ее народом? Почему-то мне кажется, что в скором времени Нино появится в России как ни в чем не бывало. Будет зарабатывать свои немалые гонорары, сцепив зубы от ненависти к россиянам. — Ольга Сулимина (@sulimina2008) 1 июля 2019 г.

Достойней будет, если все о ней замолчат ! Она и добивалась такого внимания... — Людмила Пален (@llpalen) 1 июля 2019 г.