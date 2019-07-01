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 Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ

Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ
18:22   1 Июля 2019
Медиа

Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ

Россияне обсудили отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе не только весьма резко высказалась в сторону РФ, но и отказалась выступать на российских сценах. Такое решение она обнародовала в Facebook после выступления на московском фестивале «Усадьба Jazz». Продюсер Игорь Матвиенко предположил, что грузинская певица слишком эмоционально восприняла ситуацию, которая сложилась в отношениях Москвы и Тбилиси. 

 

 

 

 

 

Народный артист РФ Игорь Бутман напомнил, что миссия музыкантов — миролюбие. По его словам, резкие заявления Нино Катамадзе прозвучали странно, если что-то не нравится, тогда есть способы «менее громко хлопнуть дверью», а эмоции лучше оставить для сцены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Нино Катамадзе очень талантливая, но, возможно, грузинская певица многого не знает в плане политики.

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #грузия #джаз #катамадзе

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