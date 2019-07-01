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Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

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17:49   1 Июля 2019
Россия

Ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко

Ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко

Актриса театра и кино Надежда Чередниченко ушла из жизни на 92-м году, сообщается 1 июля на сайте Союза кинематографистов России. 

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — сказано на сайте. 

Причина не смерти не уточняется. Актриса умерла 14 июня в Америке. 

Чередниченко за свою карьеру снималась в таких фильмах, как «Чемпион мира», «Матрос Чижик», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны». 

В 1949-1983 годах работала в Театре киноактера.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #чередниченко

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