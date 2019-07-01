Ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко

Актриса театра и кино Надежда Чередниченко ушла из жизни на 92-м году, сообщается 1 июля на сайте Союза кинематографистов России.

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — сказано на сайте.

Причина не смерти не уточняется. Актриса умерла 14 июня в Америке.

Чередниченко за свою карьеру снималась в таких фильмах, как «Чемпион мира», «Матрос Чижик», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны».

В 1949-1983 годах работала в Театре киноактера.