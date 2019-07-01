Главы генштабов РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов переговорил по телефону с коллегой из Турции генералом армии Яшаром Гюлером по поводу ситуации в Сирии.

Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Минобороны для журналистов.

«В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации «Идлиб», и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе», — сообщили в военном ведомстве.

Агентство также уточняет, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Последний разговор начальников генштабов РФ и Турции по поводу Сирии состоялся в мае.